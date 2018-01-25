Ограничение движения на автодороге Н-30 в Запорожской области сняли

12:20, 25 января 2018
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На Херсонщине затруднено движение на двух участках трассы М-14 «Одесса-Новоазовск».

УНИАН
На Херсонщине автовладельцев учесть сложные погодные условияУНИАН

Ограничение движения на автодороге Н-30 Васильевка - Бердянск в Запорожской области с 10.00 снято.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, движение транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, затруднен проезд для легкового транспорта к 25 сельским населенным пунктам Луганской области. Движение грузовых автомобилей обеспечено.

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В то же время Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что на Херсонщине затруднено движение на автодороге М-14 «Одесса-Новоазовск» возле села Зирка Горностаевского района на 320 км, а также на 389 км.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях сильные порывы ветра, увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Нацполиция просит автовладельцев учесть сложные погодные условия и заранее скорректировать свои маршруты движения.

На Херсонщине затруднено движение на двух участках трассы М-14 «Одесса-Новоазовск».

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Киев. 25 января. УНИАН. Ограничение движения на автодороге Н-30 Васильевка - Бердянск в Запорожской области с 10.00 снято.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, движение транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, затруднен проезд для легкового транспорта к 25 сельским населенным пунктам Луганской области. Движение грузовых автомобилей обеспечено.

В то же время Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что на Херсонщине затруднено движение на автодороге М-14 «Одесса-Новоазовск» возле села Зирка Горностаевского района на 320 км, а также на 389 км.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях сильные порывы ветра, увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Нацполиция просит автовладельцев учесть сложные погодные условия и заранее скорректировать свои маршруты движения.

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