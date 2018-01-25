Более 75 тысяч человек покинули свои дома из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах
Были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 метров.
Более 75 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.
Об этом говорится в сообщении Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 метров, столбы пепла поднимаются на высоту от 3 до 5 километров.
Как сообщал УНИАН, в Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности.
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