Наводнение в Париже: уровень воды в Сене поднялся на три метра выше обычного и продолжает расти (фоторепортаж)

Власти ожидают, что в субботу, 26 января, он достигнет отметки в 6,10 метров.

Парижские спасательные бригады на маленькой лодке патрулируют затопленную реку Сена / REUTERS

Уровень воды в реке Сена достиг отметки в 5, 24 метра, что на 3 метра выше обычного. Парижанам рекомендуют держаться от реки подальше, поскольку вода продолжает расти, затопляя окружающие дороги и вызывая нарушение транспортной сети города.

Об этом пишет The Guardian.

Власти ожидают, что в субботу, 26 января, он достигнет отметки в 6,10 м.

Паводок уже спровоцировал приостановку навигации и привел к закрытию ряда станций метро Парижа.

Кроме того, из-за риска наводнения Лувр временно закрыл залы, где находится коллекция исламского искусства.