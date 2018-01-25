Наводнение в Париже: уровень воды в Сене поднялся на три метра выше обычного и продолжает расти (фоторепортаж)

10:37, 25 января 2018
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 Власти ожидают, что в субботу, 26 января, он достигнет отметки в 6,10 метров.

Парижские спасательные бригады на маленькой лодке патрулируют затопленную реку Сена / REUTERS
Парижские спасательные бригады на маленькой лодке патрулируют затопленную реку Сена / REUTERS

Уровень воды в реке Сена достиг отметки в 5, 24 метра, что на 3 метра выше обычного. Парижанам рекомендуют держаться от реки подальше, поскольку вода продолжает расти, затопляя окружающие дороги и вызывая нарушение транспортной сети города.

Об этом пишет The Guardian.

Власти ожидают, что в субботу, 26 января, он достигнет отметки в 6,10 м.

Паводок уже спровоцировал приостановку навигации и привел к закрытию ряда станций метро Парижа. 

Кроме того, из-за риска наводнения Лувр временно закрыл залы, где находится коллекция исламского искусства.

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