В Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности (фото)

Ожидается, что метели в некоторых районах продлятся более трех дней, и выпадет до 20 сантиметров снега.

Женщина едет сквозь снег в Бочжоу / REUTERS

Национальная обсерватория Китая обновила предупреждение о метели на второй по величине уровень в четверг, так как сильный снег продолжает поражать районы в центральном и восточном Китае. Национальный метеорологический центр (NMC) объявил оранжевую тревогу в четверг и пятницу, поскольку ожидется от 10 до 20 сантиметров снега в районах Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Шанхай и Чжэцзян.

Об этом пишет China.org.

Крыши покрыты снегом в Нанкине, провинция Цзянсу. Китай / REUTERS

Ожидается, что метели в некоторых районах продлятся более трех дней, и выпадет до 20 сантиметров снега.

Жителям советуют оставаться в закрытом помещении.

В четырехступенчатой системе предупреждения о погоде в стране красный цвет является самым серьезным, за ним следует оранжевый, желтый и синий.

Как сообщал УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты.