В Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности (фото)
Ожидается, что метели в некоторых районах продлятся более трех дней, и выпадет до 20 сантиметров снега.
Национальная обсерватория Китая обновила предупреждение о метели на второй по величине уровень в четверг, так как сильный снег продолжает поражать районы в центральном и восточном Китае. Национальный метеорологический центр (NMC) объявил оранжевую тревогу в четверг и пятницу, поскольку ожидется от 10 до 20 сантиметров снега в районах Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Шанхай и Чжэцзян.
Об этом пишет China.org.
Ожидается, что метели в некоторых районах продлятся более трех дней, и выпадет до 20 сантиметров снега.
Жителям советуют оставаться в закрытом помещении.
В четырехступенчатой системе предупреждения о погоде в стране красный цвет является самым серьезным, за ним следует оранжевый, желтый и синий.
Как сообщал УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты.
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