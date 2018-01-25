В Одесской и Черкасской областях из-за непогоды 34 населенных пункта остаются без света

В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго / dsns.gov.ua

В Одесской и Черкасской областях в связи с непогодой остаются обесточенными 34 населенных пункта.

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Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области без электроснабжения - 31 н.п, в Черкасской - 3.

В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -18°.