В Одесской и Черкасской областях из-за непогоды 34 населенных пункта остаются без света
В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.
В Одесской и Черкасской областях в связи с непогодой остаются обесточенными 34 населенных пункта.
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Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области без электроснабжения - 31 н.п, в Черкасской - 3.
В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 25 января в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -18°.
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