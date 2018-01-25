В Киеве сегодня солнечно, температура днем до -3°

08:30, 25 января 2018
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В Киеве сегодня будет ясная и безоблачная погода.

elektraua.livejournal.com
Температура воздуха днем -3° / elektraua.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 января, в столице будет ясная погода, температура днем до -3°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве существенно потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - 5°. Ветер юго-западный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойшло в 07:43, а зайдет в 16:38.

Как сообщал УНИАН, 25 января, в Украине без осадков, температура в центре до -18°.

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