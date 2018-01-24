В Киеве завтра солнечно, температура днем до -4°

В Киеве завтра будет ясная и безоблачная погода.

Температура воздуха днем -4° / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 января, в столице будет ясная погода, температура днем до -4°.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Киеве существенно потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - 7°. Ветер южный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:43, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, 25 января, в Украине без осадков, температура в центре до -18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.