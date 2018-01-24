Завтра в Украине без осадков, температура до -18° (видеопрогноз)

16:30, 24 января 2018
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На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -18°, на Кировоградщине до -17°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 25 января, в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -18°.

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На востоке переменная облачность, температура до -16°. В южных регионах  до -12°.

Теплее всего будет на западе Украины. Здесь температура ночью не опустится ниже -11°, а днем может прогреться до +2°.

В северных областях температура ночью до -16°. В центре солнечно, температура до -18°.

Согласно народному прогнозу, оттепель 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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