Завтра в Украине без осадков, температура до -18° (видеопрогноз)
На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -18°, на Кировоградщине до -17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 января, в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -18°.
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На востоке переменная облачность, температура до -16°. В южных регионах до -12°.
Теплее всего будет на западе Украины. Здесь температура ночью не опустится ниже -11°, а днем может прогреться до +2°.
В северных областях температура ночью до -16°. В центре солнечно, температура до -18°.
Согласно народному прогнозу, оттепель 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
Прогноз погоды на четверг, 25 января
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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