Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты

В Казахстане из-за непогоды десятки людей попали в больницы с обморожениями.

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По данным Министерства здравоохранения Казахстана, из-за температуры воздуха, которая достигла отметки около 40 градусов мороза по Цельсию, по меньшей мере 223 человека в последние дни серьезно обморожены, 73 из них госпитализировали, передает радио Свобода.

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Многие школы и некоторые университеты страны Центральной Азии закрыли из-за непогоды.

Десятки домов в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.

Власти в Казахстана объявили предостережение, призывая граждан оставаться дома и избегать путешествий на автомобиле, пока погода не улучшится.