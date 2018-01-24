Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты

15:19, 24 января 2018
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В Казахстане из-за непогоды десятки людей попали в больницы с обморожениями.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, из-за температуры воздуха, которая достигла отметки около 40 градусов мороза по Цельсию, по меньшей мере 223 человека в последние дни серьезно обморожены, 73 из них госпитализировали, передает радио Свобода.

В Казахстане из-за снегопада ограничено движение на дорогахСпикер министерства внутренних дел Руслан Иманкулов сообщил, что 24 января ограничен въезд и выезд из столицы Казахстана Астаны, а автодороги в восьми регионах были закрыты из-за погодных условий.

Многие школы и некоторые университеты страны Центральной Азии закрыли из-за непогоды.

Десятки домов в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.

Власти в Казахстана объявили предостережение, призывая граждан оставаться дома и избегать путешествий на автомобиле, пока погода не улучшится.

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