Синоптик рассказала, когда в Киеве существенно потеплеет

14:07, 24 января 2018
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В воскресенье в Киеве днем воздух прогреется до 0°. Ночью температура не опустится ниже -2°.

flickr.com/photos/pixelrn
В воскресенье днем в Киеве будет 0° / flickr.com/photos/pixelrn

В воскресенье, 28 января, в столице Украины существенно потеплеет.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине из-за непогоды без света остаются более 100 населенных пунктов

Согласно данным Погода-УНИАН, в воскресенье в Киеве днем воздух прогреется до 0°. Ночью температура не опустится ниже -2°.

Интересно, что сейчас Украина - одна из самых холодных стран в Европе.

Во Франции, Германии, Италии, Великобритании и даже в Швеции и Норвегии (в южных районах) температура воздуха даже утром составляет +4°-+13.

Как сообщал  УНИАН, в Украину идет антициклон Кристиан, который принесет с собой ясную и морозную погоду.

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