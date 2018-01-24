Синоптик рассказала, когда в Киеве существенно потеплеет

В воскресенье в Киеве днем воздух прогреется до 0°. Ночью температура не опустится ниже -2°.

В воскресенье днем в Киеве будет 0° / flickr.com/photos/pixelrn

В воскресенье, 28 января, в столице Украины существенно потеплеет.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Согласно данным Погода-УНИАН, в воскресенье в Киеве днем воздух прогреется до 0°. Ночью температура не опустится ниже -2°.

Интересно, что сейчас Украина - одна из самых холодных стран в Европе.

Во Франции, Германии, Италии, Великобритании и даже в Швеции и Норвегии (в южных районах) температура воздуха даже утром составляет +4°-+13.

Как сообщал УНИАН, в Украину идет антициклон Кристиан, который принесет с собой ясную и морозную погоду.