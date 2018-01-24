Морозы на Татьянин день: синоптик рассказала, какую погоду принесет в Украину антициклон Кристиан

13:50, 24 января 2018
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Завтра днем в Украине будет ​​-4°...-9°, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях -8°...-12°.

фото УНИАН
Сейчас Украина - одна из самых холодных стран в Европе / фото УНИАН

В Украину идет антициклон Кристиан, который принесет с собой ясную и морозную погоду.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 25 января, во всей Украине ожидается сухая, преимущественно ясная погода с температурой воздуха ближайшей ночью -8°...-14°, местами -15°...-20°. Завтра днем ​​-4°...-9°, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях -8°...-12°.

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Теплее всего будет в западных областях - ночью -3°...-10°, днем ​​25 января от -4° до +2°.

В Киеве завтра также сухо ясно и морозно. Ближайшей ночью -14°...17°, днем ​​в четверг -6°...-8°.

При этом уже в воскресенье, 28 января, синоптик обещает украинцам серьезное потепление.

Интересно, что сейчас Украина - одна из самых холодных стран в Европе.

Во Франции, Германии, Италии, Великобритании и даже в Швеции и Норвегии (в южных районах) температура воздуха даже утром составляет +4°-+13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы и сухая погода.

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