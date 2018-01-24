Морозы на Татьянин день: синоптик рассказала, какую погоду принесет в Украину антициклон Кристиан
Завтра днем в Украине будет -4°...-9°, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях -8°...-12°.
В Украину идет антициклон Кристиан, который принесет с собой ясную и морозную погоду.
Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра, 25 января, во всей Украине ожидается сухая, преимущественно ясная погода с температурой воздуха ближайшей ночью -8°...-14°, местами -15°...-20°. Завтра днем -4°...-9°, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях -8°...-12°.
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Теплее всего будет в западных областях - ночью -3°...-10°, днем 25 января от -4° до +2°.
В Киеве завтра также сухо ясно и морозно. Ближайшей ночью -14°...17°, днем в четверг -6°...-8°.
При этом уже в воскресенье, 28 января, синоптик обещает украинцам серьезное потепление.
Интересно, что сейчас Украина - одна из самых холодных стран в Европе.
Во Франции, Германии, Италии, Великобритании и даже в Швеции и Норвегии (в южных районах) температура воздуха даже утром составляет +4°-+13.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы и сухая погода.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°