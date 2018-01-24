Жители города Вилково на Одесщине уже неделю сидят без тепла и воды, свет обещают дать через месяц

13:22, 24 января 2018
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В мэрии заявляют, что на ремонт опор, которые поставляют электричество в город понадобится месяц.

Люди, оставшиеся без воды, вынуждены набирать ее из Дуная / скриншот
Люди, оставшиеся без воды, вынуждены набирать ее из Дуная / скриншот

В городке Вилково Одесской области жители уже седьмые сутки остаются без света и тепла. Воду подают по графику.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители многоэтажных домов жалуются, что вынуждены мерзнуть без света и отопления. Кроме того, людям не хватает воды, так как насосная станция работает от генератора. Жители набирают воду для питья в Дунае.

При этом в мэрии заявляют, что на ремонт опор, которые поставляют электричество в город и Килийский район понадобится месяц.

В настоящее время по Одесской области без электроэнергии остаются жители 46 городов и сел. Снегопад, бушевавший тут на прошлой неделе, повредил более тысячи электроопор.

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