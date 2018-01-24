На Житомирщине ожидается похолодание, в области развернуты 120 пунктов обогрева населения

В области в ближайшие сутки температура ночью -7..-12°, днем 0..-5°.

На Житомирщине в ближайшее время ожидается понижение температуры атмосферного воздуха.

Как сообщили УНИАН в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, завтра, 25 января, синоптики прогнозируют на Житомирщине холодную погоду.

Так, в области в ближайшие сутки температура ночью -7..-12°, днем 0..-5°.

Такая погода может стать причиной переохлаждения организма и обморожения частей тела человека.

Учитывая это, сейчас на территории области уже работает более 120 пунктов для обогрева населения.