На Житомирщине ожидается похолодание, в области развернуты 120 пунктов обогрева населения
В области в ближайшие сутки температура ночью -7..-12°, днем 0..-5°.
На Житомирщине в ближайшее время ожидается понижение температуры атмосферного воздуха.
Как сообщили УНИАН в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, завтра, 25 января, синоптики прогнозируют на Житомирщине холодную погоду.
Так, в области в ближайшие сутки температура ночью -7..-12°, днем 0..-5°.
Такая погода может стать причиной переохлаждения организма и обморожения частей тела человека.
Учитывая это, сейчас на территории области уже работает более 120 пунктов для обогрева населения.
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