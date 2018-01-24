Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В среду, 24 января, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами образуется гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Столичные власти рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня без осадков, температура днем до -6°.
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