Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

12:09, 24 января 2018
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Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

УНИАН
Водителей просят отказаться от рискованных маневрирований / УНИАН

В среду, 24 января, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами образуется гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

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Столичные власти рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня без осадков, температура днем до -6°.

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