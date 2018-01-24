Спасатели предупреждают туристов о лавинной опасности в Карпатах

11:11, 24 января 2018
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В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.

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В горах сохранится 3-й уровень лавинной опасности / скриншот

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"24 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют сегодня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Карпатах туман, видимость 200-500 м. На дорогах страны гололедица.

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