Спасатели предупреждают туристов о лавинной опасности в Карпатах

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.

В горах сохранится 3-й уровень лавинной опасности / скриншот

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Читайте также Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"24 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют сегодня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Карпатах туман, видимость 200-500 м. На дорогах страны гололедица.