В Украине из-за непогоды без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях привлечены бригады облэнерго.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго / Фото УНИАН

В Украине в результате непогоды без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов в пяти областях: Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются обесточенными 69 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 46, Черкасская - 11, Днепропетровская - 6, Запорожская - 5 и Донецкая - 1)», - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В частности, в пгт Вилково Одесской области для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы привлечены две передвижные электростанции ГСЧС.

«Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города, дополнительно в жилом массиве установлен мобильный пункт обогрева ГСЧС», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, спасатели освободили из снежного плена на дорогах полтысячи людей. В Запорожской области на дороге «Энергодар-Васильевка» образовались снежные заносы высотой до 1,5 м.