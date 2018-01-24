В Украине из-за непогоды без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях привлечены бригады облэнерго.
В Украине в результате непогоды без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов в пяти областях: Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Остаются обесточенными 69 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 46, Черкасская - 11, Днепропетровская - 6, Запорожская - 5 и Донецкая - 1)», - говорится в сообщении.
Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
В частности, в пгт Вилково Одесской области для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы привлечены две передвижные электростанции ГСЧС.
«Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города, дополнительно в жилом массиве установлен мобильный пункт обогрева ГСЧС», - добавили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, спасатели освободили из снежного плена на дорогах полтысячи людей. В Запорожской области на дороге «Энергодар-Васильевка» образовались снежные заносы высотой до 1,5 м.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°