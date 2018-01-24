Спасатели освободили из снежного плена на дорогах полтысячи людей

В Запорожской области на дороге «Энергодар-Васильевка» образовались снежные заносы высотой до 1,5 м.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал / УНИАН

Из-за ухудшений погодных условий вчера вечером, 23 января, в Запорожской области на дороге «Энергодар-Васильевка» образовались снежные заносы высотой до 1,5 м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -6°

Для проведения спасательных работ на автодорогах привлекли 11 единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС. Кроме этого, задействовали технику местных предприятий, Национальной гвардии.

По состоянию на 7:30 только на данном участке освободили около 500 человек в 213 единицах техники: 130 крупногабаритных грузовиках, 5 пассажирских микроавтобусах и 78 легковых автомобилях. В 7:00 в районе села Благовещенка спасатели оказали помощь еще 36 машинам и рейсовому автобусу, в котором находились 100 человек.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

На Днепропетровщине спасатели по всей области оказывают помощь водителям, застрявшим в сугробах. Прежде всего в ловушки попадают грузовики. Лишь накануне с помощью тросов и спецтехники с сугробов вытащили с десяток машин. Сейчас все трассы в области проездные, однако спасатели призывают водителей быть осторожными на дороге.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине без осадков, температура до -17°.