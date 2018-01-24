Париж затопило, движение поездов в городе остановлено (фоторепортаж)

Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения.

Наводнение в Париже / REUTERS

Из-за сильных дождей реки Сена и Рейн в Париже вышли из берегов и затопили прилегающие улицы и сады.

Об этом сообщает The Local.

"Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения, парижанам советуют не приближаться к реке.

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма, накрывшего европейские страны.