Париж затопило, движение поездов в городе остановлено (фоторепортаж)

09:19, 24 января 2018
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Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения.

Наводнение в Париже / REUTERS
Наводнение в Париже / REUTERS

Из-за сильных дождей реки Сена и Рейн в Париже вышли из берегов и затопили прилегающие улицы и сады.

Об этом сообщает The Local.

"Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения, парижанам советуют не приближаться к реке. 

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма, накрывшего европейские страны.

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