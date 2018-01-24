Париж затопило, движение поездов в городе остановлено (фоторепортаж)
Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения.
Из-за сильных дождей реки Сена и Рейн в Париже вышли из берегов и затопили прилегающие улицы и сады.
Об этом сообщает The Local.
"Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.
Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9 метра. Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения, парижанам советуют не приближаться к реке.
В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.
Во французской столице вышла из берегов Сена
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма, накрывшего европейские страны.
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