В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -6°

Днем в столице будет практически безоблачно.

Температура воздуха днем -6° / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 января, в столице облачно, без осадков, температура днем до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - 10°. Ветер западный, до 2,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, 24 января, во некоторых регионах Украины ожидаются снегопады.

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