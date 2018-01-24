Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)
На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до -17°.
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица (видео)
На востоке возможен снег, температура до -14°. В южных регионах солнечно, возможна облачность. Температура до -11°.
На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -13°.
В северных областях без осадков. Температура до -13°. В центре также без осадков, температура до -17°.
Согласно народному прогнозу, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых.
Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°