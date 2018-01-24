Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)

08:11, 24 января 2018
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На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -17°. 

фото УНИАН
Осадки возможны лишь на востоке Украины / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до -17°.

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На востоке возможен снег, температура до -14°. В южных регионах солнечно, возможна облачность. Температура до -11°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -13°.

В северных областях без осадков. Температура до -13°. В центре также без осадков, температура до -17°.

УНИАН
Прогноз на 24 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых.

Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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