Сегодня в Украине без осадков, температура до -17° (карта)

На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -17°.

Осадки возможны лишь на востоке Украины / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до -17°.

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На востоке возможен снег, температура до -14°. В южных регионах солнечно, возможна облачность. Температура до -11°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -13°.

В северных областях без осадков. Температура до -13°. В центре также без осадков, температура до -17°.

Прогноз на 24 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых.

Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

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