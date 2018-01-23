Сейсмологи прогнозируют новые мощные взрывы вулкана Майон на Филиппинах (видео)

21:13, 23 января 2018
501

Зона опасности объявлена в радиусе 700 метров, ближайшие поселения накрыла дымовая завеса.

Из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах уже эвакуировали 56 тысяч местных жителей. Все они останутся во временных убежищах, пока Майон не успокоится. 

Вулкан пыхтит дымом и пеплом, а столбы с лавы поднимались на высоту 700 метров. Зона опасности объявлена в радиусе 700 метров, ближайшие поселения накрыла дымовая завеса.

Читайте также
Сейсмологи прогнозируют новые мощные взрывы вулкана Майон на Филиппинах (видео) Сейсмологи прогнозируют новые мощные взрывы вулкана Майон на Филиппинах (видео)
Наводнение в Париже: река Сена вышла из берегов и затопила улицы города Наводнение в Париже: река Сена вышла из берегов и затопила улицы города
На горнолыжном курорте в Японии произошло извержение вулкана, есть жертвы (фото) На горнолыжном курорте в Японии произошло извержение вулкана, есть жертвы (фото)
Япония страдает от мощного снегопада: в школах отменяют занятия, жителей отпускают с работы (фоторепортаж) Япония страдает от мощного снегопада: в школах отменяют занятия, жителей отпускают с работы (фоторепортаж)
На смену непогоде: мародеры в Одесской области украли более трех тонн оборванных проводов На смену непогоде: мародеры в Одесской области украли более трех тонн оборванных проводов
УНИАН запустил обновленный сервис погоды УНИАН запустил обновленный сервис погоды
Сугробы в один метр: накануне экономического форума Давос завалило снегом (фото, видео) Сугробы в один метр: накануне экономического форума Давос завалило снегом (фото, видео)
Погода по Украине
Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачность

Погода Стерлинг

49 %
764 мм
5.5 м/с
2 %
Лента новостей