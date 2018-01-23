Сейсмологи прогнозируют новые мощные взрывы вулкана Майон на Филиппинах (видео)
21:13, 23 января 2018
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Зона опасности объявлена в радиусе 700 метров, ближайшие поселения накрыла дымовая завеса.
Из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах уже эвакуировали 56 тысяч местных жителей. Все они останутся во временных убежищах, пока Майон не успокоится.
Вулкан пыхтит дымом и пеплом, а столбы с лавы поднимались на высоту 700 метров. Зона опасности объявлена в радиусе 700 метров, ближайшие поселения накрыла дымовая завеса.
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