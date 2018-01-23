Наводнение в Париже: река Сена вышла из берегов и затопила улицы города
В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.
Из-за сильных дождей река Сена в Париже вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и сады.
Уровень воды в реке достиг отметки в 4,9 метра. По прогнозам, ожидается дальнейшее повышение уровня воды, максимум ожидают в пятницу - до 6,1 метров.
Как отмечает издание Local, из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения, парижанам советуют не приближаться к реке.
"Накопление воды очень стремительное. За прошедшую неделю в бассейне, который питает Сену, выпала двухнедельная норма дождя", - сообщает метеорологічний канал Weather Channel.
В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма, накрывшего европейские страны.
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