Наводнение в Париже: река Сена вышла из берегов и затопила улицы города

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

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Из-за сильных дождей река Сена в Париже вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и сады.

Уровень воды в реке достиг отметки в 4,9 метра. По прогнозам, ожидается дальнейшее повышение уровня воды, максимум ожидают в пятницу - до 6,1 метров.

Как отмечает издание Local, из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменены железнодорожные сообщения, парижанам советуют не приближаться к реке.

"Накопление воды очень стремительное. За прошедшую неделю в бассейне, который питает Сену, выпала двухнедельная норма дождя", - сообщает метеорологічний канал Weather Channel.

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма, накрывшего европейские страны.