В Киеве завтра без осадков, температура днем до -7°

17:00, 23 января 2018
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В Киеве завтра будет небольшая облачность.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 января, в столице облачно, без осадков, температура днем до -7°.

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - 8°. Ветер северный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 24 января, во некоторых регионах Украины ожидаются снегопады, температура на западе ночью до -16°.

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