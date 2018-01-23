В Киеве завтра без осадков, температура днем до -7°

В Киеве завтра будет небольшая облачность.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 января, в столице облачно, без осадков, температура днем до -7°.

Читайте также В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - 8°. Ветер северный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 24 января, во некоторых регионах Украины ожидаются снегопады, температура на западе ночью до -16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.