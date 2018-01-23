Завтра в Украине без осадков, температура до -18° (видеопрогноз)

На Черкасщине температура воздуха ночью опустится до -18°.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до -18°.

Читайте также В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица

На востоке возможен снег, температура до -14°. В южных регионах солнечно. Температура до -11°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -11°.

В северных областях без осадков. Температура до -12°. В центре также без осадков, температура до -18°.

Согласно народному прогнозу, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых.

Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.