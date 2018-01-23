На горнолыжном курорте в Японии произошло извержение вулкана, есть жертвы (фото)

11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения.

Вулкан на горе Кисацу Сиране / REUTERS

В результате схода лавины, спровоцированного извержением вулкана, к северу от Токио в Японии погиб один человек и еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает телекомпания NHK.

Вулкан на горе Кисацу Сиране / REUTERS

В эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб.

Кроме того, 11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения. Все они направлены в больницы.

Как сообщал УНИАН, у побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами.