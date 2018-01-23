На горнолыжном курорте в Японии произошло извержение вулкана, есть жертвы (фото)
11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения.
В результате схода лавины, спровоцированного извержением вулкана, к северу от Токио в Японии погиб один человек и еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает телекомпания NHK.
В эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб.
Кроме того, 11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения. Все они направлены в больницы.
Как сообщал УНИАН, у побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей