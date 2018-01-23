На горнолыжном курорте в Японии произошло извержение вулкана, есть жертвы (фото)

15:55, 23 января 2018
1334
0

11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения.

REUTERS
Вулкан на горе Кисацу Сиране / REUTERS

В результате схода лавины, спровоцированного извержением вулкана, к северу от Токио в Японии погиб один человек и еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает телекомпания NHK.

Вулкан на горе Кисацу Сиране / REUTERS
Вулкан на горе Кисацу Сиране / REUTERS

В эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб. 

Кроме того, 11 лыжников пострадали в результате падения вулканических камней во время извержения. Все они направлены в больницы.

Как сообщал УНИАН, у побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей