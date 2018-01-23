В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица (видео)
В некоторых областях ожидается образование снежного покрова до 20-30 сантиметров.
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 января.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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24 января на дорогах Украины ожидается гололедица; на востоке страны, а также в Запорожской и Херсонской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; ночью и утром в Карпатах туман, видимость составит 200-500 м.
Также в этих областях ожидается образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
Как сообщал УНИАН, снегопад в Запорожье шел всю ночь. Сегодня в городе не работает аэропорт, не вышли на рейсы несколько автобусов пригородных маршрутов, также не ходят трамваи.
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