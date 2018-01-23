Япония страдает от мощного снегопада: в школах отменяют занятия, жителей отпускают с работы (фоторепортаж)

Отменены авиарейсы, не ходят скоростные поезда. Автомобилистам приходится тратить много времени, чтобы откопать свои машины из сугробов.

Снегопад в Японии / REUTERS

Япония уже вторую неделю страдает от мощного снегопада.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мощные снегопады идут на западе страны. Отменены авиарейсы, не ходят скоростные поезда. Автомобилистам приходится тратить много времени, чтобы откопать свои машины из сугробов. В некоторых районах выпало до 80 сантиметров снега. Из-за метелей отменены и занятия в школах.

Накануне снег добрался и до столицы. Для Токио это редкое явление, поэтому метеорологи призвали горожан уйти с работы пораньше.

Как сообщал УНИАН, на Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек.