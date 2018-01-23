Япония страдает от мощного снегопада: в школах отменяют занятия, жителей отпускают с работы (фоторепортаж)

14:05, 23 января 2018
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Отменены авиарейсы, не ходят скоростные поезда. Автомобилистам приходится тратить много времени, чтобы откопать свои машины из сугробов.

Снегопад в Японии / REUTERS
Снегопад в Японии / REUTERS

Япония уже вторую неделю страдает от мощного снегопада.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мощные снегопады идут на западе страны. Отменены авиарейсы, не ходят скоростные поезда. Автомобилистам приходится тратить много времени, чтобы откопать свои машины из сугробов. В некоторых районах выпало до 80 сантиметров снега.  Из-за метелей отменены и занятия в школах. 

Накануне снег добрался и до столицы. Для Токио это редкое явление, поэтому метеорологи призвали горожан уйти с работы пораньше.

Как сообщал УНИАН, на Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек.

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