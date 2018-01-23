У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.

Магнитуда землетрясения составила 8 баллов / nnm.me

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.

Данных о разрушениях пока нет.

Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska https://t.co/Wwd3w0gx07 pic.twitter.com/7GhFZvMyFv — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) January 23, 2018

Как сообщал УНИАН, на Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек.