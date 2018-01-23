У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

13:30, 23 января 2018
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Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.

nnm.me
Магнитуда землетрясения составила 8 баллов / nnm.me

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.

Данных о разрушениях пока нет. 

Как сообщал УНИАН, на Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек.

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