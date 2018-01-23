На смену непогоде: мародеры в Одесской области украли более трех тонн оборванных проводов

12:56, 23 января 2018
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Энергетики жалуются, что пока они чинят сеть в одном месте, в другом металл воруют.

В Одесской области мародеры растащили электропровода, которые оборвались во время непогоды /
В Одесской области мародеры разграбили электропровода, оборванные во время непогоды / ТСН
 

На смену непогоде пришли мародеры: из-за кражи проводов, которые оборвались во время непогоды, люди в некоторых районах Одесской области до сих пор не имеют электроэнергии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Опубликована карта, где в Украине ограничено движение из-за непогодыМародеры воспользовались аварией, когда 18 января из-за снегопада было повалено более тысячи столбов.

Энергетики жалуются - пока они чинят сеть в одном месте - в другом металл воруют.

За два дня воры украли три с половиной тонны проводов в Арцизском районе. Там люди до сих пор сидят без света. Обесточен и город Вилково. Свет там дали только в местную больницу и на насосную станцию, там работают генераторы.

В целом по Украине без электричества остается более ста населенных пунктов.

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