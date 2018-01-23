В Запорожье всю ночь шел снег: аэропорт закрыт, общественный транспорт ходит с перебоями (фоторепортаж)

11:57, 23 января 2018
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Сейчас уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта продолжается. Работы осложняются сильным порывистым ветром, который вновь наметает снег на полосу. Рейсы задерживаются.

УНИАН
В городе не работают несколько автобусов пригородных маршрутов / УНИАН

Снегопад в Запорожье шел всю ночь. Сегодня в городе не работает аэропорт, не вышли на рейсы несколько автобусов пригородных маршрутов, также не ходят трамваи. 

Об этом сообщает местный телеканал TV5.

Сейчас уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта продолжается. Работы осложняются сильным порывистым ветром, который вновь наметает снег на полосу, сообщает РепортерUA.

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Сегодня утром был задержан рейс Запорожье-«Жуляны» (Киев), компании «Мотор Сич», еще один рейс Запорожье-«Борисполь» (Киев) был перенесен на более позднее время.

Кроме того, сегодня утром, 23 января на линию не вышли автобусы пригородных маршрутов, следующие в Кушугум и Осетровку, а также в направлении Михайловки. Возникли проблемы и в Приазовском районе.

Утром остановилось движение трамваев. По словам жителей города трамваи выезжают на линии и дальше отказываются ехать.

В «Запорожэлектротрансе» назвать хотя бы приблизительное время возобновление движения трамваев, как и масштабы трамвайного «стояния» не смогли.

Как сообщал УНИАН, также в Запорожье из-за снегопада перекрыли часть трассы Харьков-Новоселовка.

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