В Запорожье из-за снегопада перекрыли часть трассы Харьков-Новоселовка

10:58, 23 января 2018
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На этом участке дороги уже скопилось около 250 грузовых автомобилей.

dsns.gov.ua
Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и дальше / dsns.gov.ua

В Запорожье перекрыли часть трассы Харьков-Новоселовка из-за снегопада и гололеда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о 44 километрах дороги на отрезке от Запорожья до города Васильевка. Там уже скопилось около 250 грузовых автомобилей. Откроют ли трассу днем, спасатели будут решать учитывая погоду. Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и дальше.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины сегодня прогнозируют снегопады.

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