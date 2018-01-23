В Запорожье из-за снегопада перекрыли часть трассы Харьков-Новоселовка

На этом участке дороги уже скопилось около 250 грузовых автомобилей.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и дальше / dsns.gov.ua

В Запорожье перекрыли часть трассы Харьков-Новоселовка из-за снегопада и гололеда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о 44 километрах дороги на отрезке от Запорожья до города Васильевка. Там уже скопилось около 250 грузовых автомобилей. Откроют ли трассу днем, спасатели будут решать учитывая погоду. Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и дальше.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины сегодня прогнозируют снегопады.