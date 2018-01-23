На Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек (фоторепортаж)

Лавовые фонтаны поднялись на 700 метров, а столбы пепла местами достигли 3 километров.

Извержение вулкана Майон на Филиппинах / REUTERS

Во вторник, 23 января, на Филиппинах произошло извержение вулкана Майон.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, лавовые фонтаны поднялись на 700 метров, а столбы пепла местами достигли 3 км. В городах провинции Албай и Камаринес-Сур зафиксирован пеплопад.

Отмечается, что из района извержения вулкана уже эвакуировано около 40 тыс. человек. Кроме того, местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение.

Как сообщал УНИАН, швейцарский горнолыжный курорт Давос страдает от аномальных снегопадов.