На Филиппинах из-за извержения вулкана уже эвакуировали 40 тысяч человек (фоторепортаж)

10:27, 23 января 2018
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Лавовые фонтаны поднялись на 700 метров, а столбы пепла местами достигли 3 километров.

REUTERS
Извержение вулкана Майон на Филиппинах / REUTERS

Во вторник, 23 января, на Филиппинах произошло извержение вулкана Майон.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, лавовые фонтаны поднялись на 700 метров, а столбы пепла местами достигли 3 км. В городах провинции Албай и Камаринес-Сур зафиксирован пеплопад.

Отмечается, что из района извержения вулкана уже эвакуировано около 40 тыс. человек. Кроме того, местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение.

Как сообщал УНИАН, швейцарский горнолыжный курорт Давос страдает от аномальных снегопадов.

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