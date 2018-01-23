УНИАН запустил обновленный сервис погоды

11:00, 23 января 2018
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Сервис «Погода УНИАН» стал еще лучше.

Сервис Погода УНИАН обновился
Сервис Погода УНИАН обновился

Дорогие читатели! Мы очень долго и усердно работали, и сегодня рады представить вам обновленный сервис "Погода УНИАН".

Нашей командой был разработан абсолютно новый дизайн, фундаментом которого стали ваши, друзья, предпочтения. Мы проанализировали, чем вы интересовались больше всего - куда на страницах скролили, куда нажимали, на чем дольше всего акцентировали внимание и что вам было менее интересно. Также мы изучили, какими функциями сервиса вы чаще всего пользовались, и постарались сделать все еще удобнее, проще и качественнее. 

Все хорошее мы оставили и сделали еще лучше. Открыв страницу, за несколько секунд вы поймете, какая погода за окном в вашем населенном пункте - сколько градусов, как они ощущаются, ветренно ли, есть ли осадки. Также теперь еще проще узнать, какой погоды ждать завтра, через неделю и даже месяц.  

Так теперь выглядит сервис Погода УНИАН
Вот так теперь выглядит "стартовая" сервиса Погода УНИАН

Теперь «Погода УНИАН» оптимизирован под все устройства. Сервисом удобно и приятно пользоваться как на компьютере с любым разрешением монитора, так и на телефоне или планшете. Мы добавили анимацию (вот сейчас у многих из вас красиво идет снежок), оптимизировали дизайн - все на основе Ваших предпочтений и по последним мировым тенденциям в мире дизайна и юзабилити.

С нами удобно узнавать погоду по популярным маршрутам, а также на украинских курортах
С нами удобно узнавать погоду по популярным маршрутам, а также на украинских курортах

Сервис «Погода УНИАН» показывает прогноз погоды на 30 дней в 120 тысячах городах по всему миру. Кроме точного локального прогноза погоды в вашем городе, вы сможете узнать метеопрогноз по заданному автомобильному маршруту. Кроме того, у нас легко и просто выяснить, какой погоды ждать на популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – на курортах от Закарпатья до Черного и Азовского морей. 

Также, как мы и надеялись, многим полюбился формат видеопрогнозов - они по-прежнему к вашим услугам. И, конечно же, одно из центральных мест занимает раздел новостей. Здесь "Погода УНИАН" по-прежнему будет предоставлять прогнозы, где мы просто и понятно расскажем о погоде на день, на выходные и на целую неделю. Также мы продолжим радовать «стихийными» новостями – о тайфунах, цунами, землетрясениях и прочих погодных явлениях. 

Мы очень старались, и надеемся, что вы это оцените. Потому - милости просим в ваши закладки - https://pogoda.unian.net/. С нами вы всегда будете знать, нужен ли вам зонтик!

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