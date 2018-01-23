Сугробы в один метр: накануне экономического форума Давос завалило снегом (фото, видео)

За сутки в Давосе, где сегодня должно состояться собрание мировых лидеров и ведущих экспертов на Всемирном экономическом форуме выпало до метра снега.

Швейцарский курорт Давос / REUTERS

Швейцарский горнолыжный курорт Давос страдает от аномальных снегопадов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Престижное собрание мировых лидеров и ведущих экспертов на Всемирном экономическом форуме стартует уже сегодня, 23 января.

Швейцарский курорт Давос / REUTERS

За сутки в Давосе выпало до метра снега. Из-за этого власти города отказали сразу нескольким партиям провести акции протеста. Движение по дорогам было затруднено, а из-за митингов оно может быть парализовано.

Швейцарский курорт Давос / REUTERS

Ухудшает ситуацию и опасность схода лавин. Из-за нее второй раз за месяц заблокирован другой швейцарский курорт – Церматт. Закрыто железнодорожное и автомобильное сообщение, тех, кому позарез нужно уехать – забирают на вертолетах.

Как сообщал УНИАН, последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов. Люди вынуждены добираться домой по огромным сугробам, поезда попадают в снежный плен, а авиарейсы отменяют.