Сугробы в один метр: накануне экономического форума Давос завалило снегом (фото, видео)
За сутки в Давосе, где сегодня должно состояться собрание мировых лидеров и ведущих экспертов на Всемирном экономическом форуме выпало до метра снега.
Швейцарский горнолыжный курорт Давос страдает от аномальных снегопадов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Престижное собрание мировых лидеров и ведущих экспертов на Всемирном экономическом форуме стартует уже сегодня, 23 января.
За сутки в Давосе выпало до метра снега. Из-за этого власти города отказали сразу нескольким партиям провести акции протеста. Движение по дорогам было затруднено, а из-за митингов оно может быть парализовано.
Ухудшает ситуацию и опасность схода лавин. Из-за нее второй раз за месяц заблокирован другой швейцарский курорт – Церматт. Закрыто железнодорожное и автомобильное сообщение, тех, кому позарез нужно уехать – забирают на вертолетах.
Как сообщал УНИАН, последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов. Люди вынуждены добираться домой по огромным сугробам, поезда попадают в снежный плен, а авиарейсы отменяют.
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