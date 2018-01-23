В Украине из-за непогоды без света остаются более 100 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Больше всего населенных пунктов обесточено в Одесской области / dsns.gov.ua

В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 109 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области без электроснабжения остаются 68 н.п., в Черкасской - 24, в Херсонской - 10 и в Запорожской - 7).

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в пгт. Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города подключены 2 передвижные электростанции ГСЧС.

Населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением - частично.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине местами снег, температура до -16°.