В Украине из-за непогоды без света остаются более 100 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 109 населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области без электроснабжения остаются 68 н.п., в Черкасской - 24, в Херсонской - 10 и в Запорожской - 7).
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в пгт. Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города подключены 2 передвижные электростанции ГСЧС.
Населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением - частично.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине местами снег, температура до -16°.
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