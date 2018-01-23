Сегодня в Украине местами снег, температура до -16° (карта)

08:07, 23 января 2018
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На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -16°.

УНИАН
На востоке пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января, на востоке Украины ожидаются снегопады, на западе и в центре Украины температура снизится до -15°...-16°.

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На востоке пройдет снег, температура до -11°. В южных регионах также местами снег. Температура до -11°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -16°.

В северных областях без осадков. Температура до -15°. В центре также без осадков, температура до -15°.

УНИАН
Прогноз на 23 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

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