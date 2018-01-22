В Киеве завтра без осадков, температура днем до -7°

В Киеве завтра будет пасмурная погода.

В столице завтра пасмурно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 января, в столице пасмурно, без осадков, температура днем до -7°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - -9°. Ветер северо-восточный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:33.

Как сообщал УНИАН, 23 января, во некоторых регионах Украины ожидаются снегопады, температура на западе ночью до -16°.

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