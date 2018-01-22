Завтра в Украине местами пройдет снег, температура до -16° (видеопрогноз)

На востоке Украины ожидаются снегопады.

Морозы в некоторых областях Украины достигнут 16° ниже нуля / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января, на востоке Украины ожидаются снегопады, на западе и в центре Украины температура снизится до -15°...-16°.

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На востоке пройдет снег, температура до -12°. В южных регионах также местами снег. Температура до -12°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -16°.

В северных областях без осадков. Температура до -15°. В центре также без осадков, температура до -15°.

Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

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