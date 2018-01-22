Завтра в Украине местами пройдет снег, температура до -16° (видеопрогноз)
На востоке Украины ожидаются снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 января, на востоке Украины ожидаются снегопады, на западе и в центре Украины температура снизится до -15°...-16°.
Погода на неделю: в Украине ударят сильные морозы, снегопады прекратятся (карта)
На востоке пройдет снег, температура до -12°. В южных регионах также местами снег. Температура до -12°.
На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -16°.
В северных областях без осадков. Температура до -15°. В центре также без осадков, температура до -15°.
Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°