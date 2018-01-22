В Карпатах выпало больше метра снега

На Пожижевской вершине снежный покров составил 1 метр 7 сантиметров.

Высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр / instagram the_cat_that_walks_by_herself

Высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

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Так, высота снежного покрова на 8 часов 22 января составила: Дрогобыч - 4 см, Стрый - 6 см, Славское - 16 см, Плай - 50 см, Межгорье - 14 см, Рахов - 16 см, Долина 9 см, Ивано-Франковск - 12 см, Яремча - 7 см, Коломыя - 6 см.

На одной из вершин украинских Карпат - Пожижевской - снежный покров составил 1 метр 7 сантиметров.

Как сообщал УНИАН, спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах.