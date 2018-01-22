На Филиппинах из-за проснувшегося вулкана эвакуированы уже 20 тысяч человек

14:56, 22 января 2018
170

С тех пор как вулкан Майон подал первые признаки активности в регионе объявили эвакуацию. 

Пепельное облако парит над вулканом Майон, Филиппины / REUTERS
Пепельное облако парит над вулканом Майон, Филиппины / REUTERS

Вулкан Майон проснулся на Филиппинах. Из огненной горы выливается лава, в воздух поднимается километровый столб дыма и пепла. Местные власти предупредили жителей о стихийном бедствии и объявили эвакуацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С тех пор как Майон подал первые признаки активности в регионе объявили эвакуацию. Свои дома вынуждены были покинуть более 20 тысяч людей.

Как сообщал УНИАН, последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов.

Читайте также
В Карпатах выпало больше метра снега В Карпатах выпало больше метра снега
На Филиппинах из-за проснувшегося вулкана эвакуированы уже 20 тысяч человек На Филиппинах из-за проснувшегося вулкана эвакуированы уже 20 тысяч человек
Конец света на киноэкране: топ-10 самых эффектных фильмов-катастроф о погоде (укр.) Конец света на киноэкране: топ-10 самых эффектных фильмов-катастроф о погоде (укр.)
Спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах Спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -12° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -12°
В понедельник Украину накроют снегопады, на дорогах гололед В понедельник Украину накроют снегопады, на дорогах гололед
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Погода по Украине
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями

Погода Стерлинг

80 %
756 мм
4.3 м/с
8 %
Лента новостей