На Филиппинах из-за проснувшегося вулкана эвакуированы уже 20 тысяч человек

С тех пор как вулкан Майон подал первые признаки активности в регионе объявили эвакуацию.

Пепельное облако парит над вулканом Майон, Филиппины / REUTERS

Вулкан Майон проснулся на Филиппинах. Из огненной горы выливается лава, в воздух поднимается километровый столб дыма и пепла. Местные власти предупредили жителей о стихийном бедствии и объявили эвакуацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С тех пор как Майон подал первые признаки активности в регионе объявили эвакуацию. Свои дома вынуждены были покинуть более 20 тысяч людей.

Как сообщал УНИАН, последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов.