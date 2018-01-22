Застрявшие поезда и отмена авиарейсов: как Япония переживает мощнейшие снегопады (фоторепортаж)

14:20, 22 января 2018
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В результате сильнейших снегопадов в некоторых районах страны высота снежного покрова достигала 80 сантиметров.

Пассажиры покидают застрявший из-за снегопада поезд, Санджо, Япония / REUTERS
Пассажиры покидают застрявший из-за снегопада поезд, Санджо, Япония / REUTERS

Последние несколько недель Япония страдает от мощнейших снегопадов. Люди вынуждены добираться домой по огромным сугробам, поезда попадают в снежный плен, а авиарейсы отменяют. 

Как сейчас живут люди в стране Восходящего Солнца смотрите в фоторепортаже REUTERS.

Один из японских авиаперевозчиков Japan Airlines отменил около 20 рейсов в токийском аэропорту Ханэда и предупреждает о возможной отмене других вылетов.

Отметим, что в последнее время Япония страдает от мощнейших снегопадов. Так, около недели назад на западе японского острова Хонсю погибли два человека. 

В некоторых районах страны высота снежного покрова достигала 80 сантиметров, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине и прогнозируют до 30 сантиметров снега.

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