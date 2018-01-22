Спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах

22 января в Карпатах прогнозируют снегопады и метели.

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Синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей 22 января. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в горах Львовской, Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.