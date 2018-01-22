Погода на неделю: в Украине ударят сильные морозы, снегопады прекратятся (карта)

В начале следующий недели в некоторых областях Украины температура снизится до -19°.

На этйо неделе в Украине практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы и сухая погода.

В понедельник в Украине пройдет небольшой снег. На западе и в центре страны до -12°, на юге до -8°. На востоке столбик термометра опустится до -6°, на севере до -12°.

Прогноз на 22 января / УНИАН

Во вторник, 23 января, в Украине местами пройдет снег. На севере и в центре температура снизится до -15°, на западе - до -16°.

прогноз на 23 января / УНИАН

В среду, 24 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет в центральных и восточных областях. На Кировоградщине - до -19°. Теплее всего будет в западных областях. Тут до -11°.

Прогноз на 24 января / УНИАН

В четверг также без осадков. Ночью по стране -17°…-5°, днем на западе до +3°.

Прогноз на 25 января / УНИАН

В пятницу без осадков. На востоке до -16°, в остальных регионах -13°...-3°.

Прогноза на 26 января / УНИАН

27 и 28 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -15°, на остальной территории -14°…-3°. Днем температура по стране -10°...+2°. В воскресенье ночью на востоке до -13°, днем в Украине от -13° до +4°.

Прогноза на 27 января / УНИАН

Прогноз на 28 января / УНИАН

Народный прогноз

22 января - Ясная погода в этот день обещает хороший урожай. 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

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24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

26 января — день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

27 января — день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе — жди снега в теплый день. Мало звезд — будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

28 января — Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла — год будет дождливый.

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