Сырая и промозглая: синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

По прогнозам народных синоптиков, февраль будет самым морозным зимним месяцем в 2018 году.

В конце месяца нас также ожидают обильные осадки снега / flickr.com/photos/joeholmes

Последний месяц календарной зимы славится своим непостоянством и погодными «качелями». В начале февраля 2018 года украинцам стоит ожидать потепления, а также осадков в виде мокрого снега.

Об этом сообает сайт meteoprog.

По прогнозам синоптиков, в последний зимний месяц погода будет сырой и промозглой. Незначительное похолодание и снегопады прогнозируются в 15-20 числах февраля.

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По долгосрочным прогнозам в конце месяца нас также ожидают обильные осадки снега. Синоптики утверждают, что сильных морозов не предвидится. Средняя температура воздуха будет в пределах нормы: -6...-3ºС.

Однако народный предсказатель погоды, Леонид Горбань, спрогнозировал, что февраль будет самым морозным зимним месяцем в 2018 году. Горбань отметил, что с середины февраля страну накроют затяжные морозы, но перед этим будет много оттепелей.

Отмечается, что февраль в Украине характеризуется частой сменой атмосферных процессов, это приводит к колебанию температуры воздуха. С середины февраля начинается постепенное повышение температуры. Средняя температура воздуха колеблется в пределах -7…-6ºС на востоке и северо-востоке; -2…-1ºС на юго-западе и в Закарпатье.

Абсолютный минимум, -39ºС, температуры был зафиксирован в 1893 году в Луганске; максимум в Раздольном в 1958 году: +24ºС.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине.