Сырая и промозглая: синоптики рассказали, какой будет погода в феврале
По прогнозам народных синоптиков, февраль будет самым морозным зимним месяцем в 2018 году.
Последний месяц календарной зимы славится своим непостоянством и погодными «качелями». В начале февраля 2018 года украинцам стоит ожидать потепления, а также осадков в виде мокрого снега.
Об этом сообает сайт meteoprog.
По прогнозам синоптиков, в последний зимний месяц погода будет сырой и промозглой. Незначительное похолодание и снегопады прогнозируются в 15-20 числах февраля.
Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на севере и в центре до -12° (карта)
По долгосрочным прогнозам в конце месяца нас также ожидают обильные осадки снега. Синоптики утверждают, что сильных морозов не предвидится. Средняя температура воздуха будет в пределах нормы: -6...-3ºС.
Однако народный предсказатель погоды, Леонид Горбань, спрогнозировал, что февраль будет самым морозным зимним месяцем в 2018 году. Горбань отметил, что с середины февраля страну накроют затяжные морозы, но перед этим будет много оттепелей.
Отмечается, что февраль в Украине характеризуется частой сменой атмосферных процессов, это приводит к колебанию температуры воздуха. С середины февраля начинается постепенное повышение температуры. Средняя температура воздуха колеблется в пределах -7…-6ºС на востоке и северо-востоке; -2…-1ºС на юго-западе и в Закарпатье.
Абсолютный минимум, -39ºС, температуры был зафиксирован в 1893 году в Луганске; максимум в Раздольном в 1958 году: +24ºС.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°