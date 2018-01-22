До 30 сантиметров снега: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные снегопады и гололед.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
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«В течение 22-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дожди», - говорится в сообщении.
Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине продолжатся снегопады, на севере и в центре до -12°.
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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