До 30 сантиметров снега: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

09:44, 22 января 2018
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В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные снегопады и гололед.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«В течение 22-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дожди», - говорится в сообщении.

Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине продолжатся снегопады, на севере и в центре до -12°.

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