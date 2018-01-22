В Украине из-за непогоды 146 населенных пунктов остаются без света

К восстановлению электроснабжения в Одесской и Черкасской областях привлечены бригады облэнерго.

Обесточены населенные пункты в Одесской и Черкасской областях / dsns.gov.ua

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остаются 146 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются обесточенными 146 населенных пунктов в 2 областях (Одесская - 102, Черкасская - 44). К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в г. Вилково.

«Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города», - добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 18 января в связи с осложнением погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.