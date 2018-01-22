В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -12°

Ночью в Киеве ударят морозы.

В Киеве температура воздуха днем -4° / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 января, в столице пройдет снег, температура до -12°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, ночью - до -12°. Ветер северо-восточный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 16:33.

Как сообщал УНИАН, 22 января, в большинстве регионов Украины ожидаются снегопады, на западе и в центре до -12°.

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