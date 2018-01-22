Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на севере и в центре до -12° (карта)

В южных регионах также пройдет снег и дожди.

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Согласно данным Погода УНИАН, 22 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на севере и в центральных регионах до -12°.

На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает снег, местами дожди. Температура до +7°.

На западе Украины в понедельник в большинстве областей также пройдет снег. Температура до -8°.

Прогноз на 22 января / УНИАН

В северных областях снегопады. Температура до -12°. В центре также ожидаются осадки, температура до -12°.

Согласно народному прогнозу, ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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