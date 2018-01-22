Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на севере и в центре до -12° (карта)
В южных регионах также пройдет снег и дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на севере и в центральных регионах до -12°.
На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает снег, местами дожди. Температура до +7°.
На западе Украины в понедельник в большинстве областей также пройдет снег. Температура до -8°.
В северных областях снегопады. Температура до -12°. В центре также ожидаются осадки, температура до -12°.
Согласно народному прогнозу, ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
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Видимость: 16 км
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