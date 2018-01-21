Непогода в Украине: без света остаются более 170 населенных пунктов

Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Одесская область.

Местами возникает временное замедление движения, связанное с гололедом / dsns.gov.ua

В трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными более 170 населенных пунктов. В трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 174 населенных пункта.

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Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации относительно преодоления последствий непогоды, в Одесской области без электроснабжения остаются 126 н.п., в Черкасской - 44 и в Донецкой - 4.

Также продолжаются восстановительные работы в г. Вилково Одесской области, для энергообеспечения насосной станции и больницы города подключены 2 передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично.

Кроме того, сообщается, что движение транспорта на автодороге М-05 Киев - Одесса полностью разблокирован и обеспечено по двум полосам в обоих направлениях. Местами возникает временное замедление движения, связанное с гололедом.

Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств на автодороге М-05 Киев - Одесса в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости ГСЧС.

К расчистке дороги и оказанию помощи в буксировке транспорта привлечено 52 ед. техники и 110 человек.

С 9.00 утра силами ГСЧС отбуксировано 70 ед. техники и оказана помощь 98 лицам.

Как сообщал УНИАН, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.