В понедельник Украину накроют снегопады, на дорогах гололед
Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы. Снег выпадет до 20-30 см.
В понедельник, 22 января, в западной части Украины ожидается сильный снег, на востоке и юге – мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют сильные снегопады. Днем температура воздуха составит 0...-3 градусов мороза, ночью – -3...-5 градусов.
В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до -13 градусов мороза.
Также на юге и востоке 22 января ожидается сложная погода – мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха от -10 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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Также на побережье Черного и Азовского морей ожидаются сильные осадки в виде дождя.
Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.
В Киеве может немного поснежить, в дальнейшем будет сухо и морозно.
Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы.
Снег выпадет до 20-30 см.
Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -4...-6
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк – -2...-4
Луганск – -1...-3
Харьков – -5...-7
Киев – -4...-6
-
Винница-12°... -4°
-
Днепропетровск-7°... -3°
-
Донецк-4°... -3°
-
Житомир-12°... -3°
-
Запорожье-6°... -2°
-
Ивано-Франковск-7°... 0°
-
Киев-12°... -4°
-
Кировоград-9°... -3°
-
Луганск-4°... -2°
-
Луцк-9°... -3°
-
Львов-7°... -2°
-
Николаев-5°... -1°
-
Одесса-8°... -1°
-
Полтава-9°... -5°
-
Ровно-12°... -3°
-
Симферополь-4°... +9°
-
Сумы-10°... -6°
-
Тернополь-8°... -2°
-
Харьков-6°... -5°
-
Херсон-5°... -1°
-
Хмельницкий-11°... -1°
-
Черкассы-11°... -4°
-
Чернигов-12°... -5°
-
Черновцы-6°... -1°