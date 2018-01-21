В понедельник Украину накроют снегопады, на дорогах гололед

Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы. Снег выпадет до 20-30 см.

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В понедельник, 22 января, в западной части Украины ожидается сильный снег, на востоке и юге – мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют сильные снегопады. Днем температура воздуха составит 0...-3 градусов мороза, ночью – -3...-5 градусов.

В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до -13 градусов мороза.

Также на юге и востоке 22 января ожидается сложная погода – мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха от -10 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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Также на побережье Черного и Азовского морей ожидаются сильные осадки в виде дождя.

Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.

В Киеве может немного поснежить, в дальнейшем будет сухо и морозно.

Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы.

Снег выпадет до 20-30 см.

Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -3...-5

Винница – -2...-4

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -4...-6

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -1...-3

Донецк – -2...-4

Луганск – -1...-3

Харьков – -5...-7

Киев – -4...-6